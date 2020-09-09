Sandıklı'da okul bodrumundan tarih çıktı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde okulda yapılan temizlikte bodrumdan yaklaşık 90 yıllık olduğu tahmin edilen 6 adet eski dönemlerde kalaycıların kullandığı körükler çıktı. Körükleri bodruma kimin koyduğu belirlenemezken, tarihi malzemeler sergilenmek üzere Sandıklı Belediyesine teslim edildi.

Sandıklı Çay mahallesindeki Ali Çetinkaya İlk Öğretim Okulundan adeta tarih çıktı. Okulun bodrumunda yapılan temizlik sırasında eski okul sıraları, eski malzemeler ile birlikte eskiden kalaycıların kullandığı körükler çıktı. Yaklaşık 90 yıllık olduğu tahmin edilen körükler koruma altına alındı.

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop olayın sosyal medya hesabından yaptığı ‘Okul bodrumundan tarih çıktı. Bu tarihi körüklerle ilgili Sandıklı belediye Başkanımız Mustafa Çöl ile görüştük bu körükleri ilçemizdeki müze, konak ve kültür evlerinde sergilenmek üzere Sandıklı Belediyesine devir edeceğiz' paylaşımı ile duyuruldu.