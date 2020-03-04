Sandıklı'da otomobil patates yüklü kamyona çarptı: 1 ölü

Afyonkarahisar Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldüAFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza sabaha karşı saat 02.30 sularında Afyonkarahisar-Antalya karayolu'nun 64'üncü kilometresi Araç Muayene İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Antalya istikametinden Afyonkarahisar istikametine seyir halindeki Yunus İ. İdaresindeki 03 LP 073 plakalı patates püresi yüklü kamyona aynı istikamete seyir halindeki Halil Gürdal(27) idaresindeki 32 NB 472 plakalı otomobil arkadan çarptı.
Kaza sonrası otomobil şoförü Halil Gürdal(27) araç içerisinde sıkıştığı yerde hayatını kaybetti. Halil Gürdal'ın cenazesi Savcının incelemesi sonrası Sandıklı Devlet Hastanesi morguna konuldu
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.