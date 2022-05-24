Sandıklı'da 'Renklerin Kara Kitabı' Braille alfabesiyle okundu

Etkinlik boyunca görme engelli bireylerin gündelik hayatlarında kullandıkları konuşan saat, konuşan telefon, beyaz baston, sarı kılavuz yollar gibi yardımcı araçlar hakkında konuşuldu. Görme engellilere özel Braille alfabesi ve yazma aracı olan tabletler tanıtıldı. Kütüphanede bulunan "Renklerin Kara Kitabı" isimli Braille alfabesi ile basılı kitap okundu ve incelendi. Etkinlik sonunda katılan çocukların siyah fon kartonu üzerine Braille alfabesi ile oluşturdukları "Teşekkür ederiz" yazısı, dernek üyesi katılımcılara hediye edildi.

Çocukların ve velilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlik için Dernek Başkanı Hakan Erdoğan; “Burada bulunmaktan, çocuklarla birlikte etkinlik yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Keşke tüm okullarda ve kültürel tesislerde de benzer etkinlikler yapabilsek. Davet gelmesi halinde seve seve toplantılara katılırız” dedi.