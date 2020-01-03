İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sandıklı'da sahte içki operasyonu

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen operasyonda 113 litre sahte içki ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen operasyonda 113 litre sahte içki ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Sandıklı ilçesinde yılbaşı günü kaçak ve sahte alkol satışını önlemek amacı ile tespit edilen 5 ayrı iş yeri ve ikamete yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda iş yeri ve evlerde yapılan aramalarda 113 litre pet şişelere doldurulmuş sahte içki, 1 litre etil alkol, 1 kilogram anason aroması, 8 adet sahte içki üretiminde kullanılan plastik maşrapa, 3 adet sahte içki yapımında kullanılan plastik huni, 6 adet sahte içki üretiminde kullanılan şırınga ele geçirildi. Yapılan operasyon sonrasında gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.