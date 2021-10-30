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Sandıklı'da şehir hamamı sezonu açtı

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi’nden yapılan açıklamada, şehir hamamının sezonu açtığı belirtildi.

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şehir hamamının sezonu açtığı belirtildi.


Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Sandıklı Belediyemiz tarafından işletilen şehir hamamının bugün itibarıyla kapılarını açtığı ve vatandaşlara hizmet vermeye başladığı belirtildi. Açıklamada, “Pandemi kuralları çerçevesinde sabah 07.00 akşam 22.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verecek olan şehir hamamımızda, bazı kişisel bakım ihtiyaçlarını havlu-terlik hemşehrilerimizin kendileri getirmeleri gerekmekte olup, hamam içerisinde satışı yapılmayacaktır” ifadelerine ye verildi.

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