Sandıklı'da "Sevgiye Davet" projesi başlıyor

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sandıklı Belediyesi tarafından değerler eğitimi kapsamında hazırlanan "Sevgiye Davet" projesinin ilk adımı, Yunus Emre ve hocası Tapduk Emre'nin mezarlarının gezilmesi ile başladı.

Sandıklı'da "Yunus Emre" adını taşıyan okulların da ortak olduğu proje ile, ilçede kabirleri bulunan Yunus Emre ve Hocası Tapduk Emre'yi bölgeye anlatabilmek, turizm açısından farkındalık oluşturarak daha geniş kitlelere ulaşmak hedefleniyor. Bu kapsamda, türbelerin bakım onarım ve peyzaj çalışmalarının yapılarak görsellik kazandırmak, bunun yanı sıra Mayıs ayında yapılacak olan Yunus Emre'yi Anma etkinliklerinin hazırlanması gibi geniş bir yelpazede çalışmaların yürütüleceği "Sevgiye Davet" projesi kapsamında öğrenciler Yunus Emre mahallesinde incelemelerde bulundular.

Öğrenciler Yunus Emre ve Tapduk Emre'nin mezarlarını gezerken ilgili öğretmenlerden oluşan bir heyet, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nezaretinde türbelerde bulunan eksiklikler ve yapılması düşünülen işlemler ile ilgili karşılıklı fikir alış verişinde bulunarak tespitlerde bulundular.