İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sandıklı'da spor ve sporcuya destek konuşuldu

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçede spor ve sporcuya verecekleri desteğin devam edeceğini ifade etti.


Sandıklı Gençlik Spor İlçe Müdürü Murat Araz, Başkan Çöl'ü makamında ziyaret ederek, günün anısına forma hediye etti. Ziyarette Başkan Çöl ve Araz, yapılacak organizasyonlarla ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak, spor gündemiyle ilgili olarak sohbetlerde bulundu. Araz, Başkan Çöl'e kendisine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek, ilçede sporcu kazandırmak için ekibiyle birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.