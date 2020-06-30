Sandıklı'da şüpheli çanta alarmı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir apartmanın girişine bırakılan ve fünye ile patlatılan çantanın içinden el aletleri çıktı.

İlçenin Çay mahallesi Ali Çetinkaya sokaktaki bir apartman girişinde sahipsiz bir çanta gören bina sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, apartmanda oturanları ve çevre apartmandaki vatandaşları boşaltarak olay yerine güvenlik şeridi çekti. Apartmanın geçtiği yol güzergâhı taşıt ve yaya trafiğine kapatıldı. Afyonkarahisar'dan gelen ve özel elbise giyen bomba imha uzmanı gerekli güvenlik önlemleri sonrası çantayı fünye yerleştirdi. Büyük bir gürültüyle patlayan çantanın içerisinden el aletleri çıktı. Polis incelemesi sonrası güvenlik şeritleri kaldırılarak alan yaya ve araç trafiğine tekrar açıldı.