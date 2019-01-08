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Sandıklı'da taşımalı eğitim yapan okullar'da Kar tatili

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yoğun Kar yağışı nedeni ile taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime 8 Ocak Salı günü bir gün ara verildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yoğun Kar yağışı nedeni ile taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime 8 Ocak Salı günü bir gün ara verildi.


Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop Sosyal medya hesabından saat 24 sularında yaptığı açıklamada Sandıklı ilçemizde yogun kar yağışı nedeni ile taşımalı eğımim yapan okullarımızda 8 Ocak Salı günü eğitime bir gün ara verme kararı alınmıştır açıklamasını yaptı.


Yoğun Kar yagışı nedeni ile Sandıklı Belediyesi ekipleride yollarda ve kaldırımlarda gece saatlerinden itibaren Kar temizleme çalışmaları başlattı.

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