Sandıklı'da tek katlı ahşap ev kül oldu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yangın çıkan tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre, Sandıklı Hisar Mahallesi Kızık Caddesi'nde, Mustafa Sarıtaş'a ait tek katlı bir evin çatı katında başlayan yangın, kısa sürede çatıyı tamamen sardı. Ev sakinleri yangını fark ederek durumu Sandıklı İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa süre içerisinde itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

OGEDAŞ tarafından evin elektriği kesilirken, itfaiye ekipleri tarafından çatıda yoğunlaşan yangına müdahale edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken, tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.