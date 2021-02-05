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Sandıklı'da trafik denetimi yapıldı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde trafik polisleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde trafik polisleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde trafikten men edilen araçlar ve motosikletler ise çekici yardımı ile otoparka çekildi.


Sandıklı ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik denetimi gerçekleştirildi. İlçe merkezinde Yunus Emre Bulvarında trafik denetimi gerçekleştiren ekipler uygulamada, eksik evrak, emniyet kemeri, araç kullanırken cep telefonu kullanımı denetimi yaptı.


Yaklaşık 3 saat süren denetimlerde kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulanırken, trafikten men edilen araçlar ve motosikletler ise çekici yardımı ile otoparka çekildi.

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