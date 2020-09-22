İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sandıklı'da trafik kazası: 5 yaralı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde otomobille ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobille ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza, Dinar-Sandıklı karayolu Kusura köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cavit K., (24) idaresindeki 16 AJA 603 plakalı hafif ticari araç Şükrü Y., (40) yönetimindeki 19 AE 808 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan ticari araç yol kenarındaki tarlaya girerek durabildi. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte İbrahim Y., (26), İbrahim Ç., (26) ve Arda D., (36) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.