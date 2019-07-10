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Sandıklı'da traktör devrildi sürücüsü ağır yaralandı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza saat 10.00 sıralarında Sandıklı Organize Sanayi Bölgesinde Taşlıbayır mevkiinde meydana geldi. Halil Ertürk (45) idaresindeki arpa yüklü 03 LF 051 plakalı traktör, sağ ön tekerinin kopması sonucu şarampole devrildi, römorkta bulunan arpalar çevreye yayıldı.


Kazada ağır yaralanan sürücü Halil Ertürk'ün, sağlık ekipleri tarafından Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldığı yaralı burada ameliyata alındığı, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza yerinde güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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