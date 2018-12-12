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Sandıklı'da tren otomobil ile çarpıştı, sürücü ağır yaralandı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki hemzemin geçitte meydana gelen tren kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki hemzemin geçitte meydana gelen tren kazasında bir kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, saat 15.30 sıralarında Hisar mahallesi Zahire pazarındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Makinist Tuncay Usta idaresindeki Eskişehir Denizli seferini yapan 72014 sefer sayılı Pamukkale Ekspresi, Soner Ünlü'nün (48) kullandığı 03 EE 325 plakalı otomobil ile çarpıştı. Trenin yaklaşık 30 metre sürüklediği ve adeta hurdaya dönen otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan sürücü Soner Ünlü, sağlık ekipleri tarafında Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahale yapılan yaralı daha sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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