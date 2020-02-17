Sandıklı'da tuz odası ve doktor balıklar ilgi görüyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine gelen turistler tuz odası ve doktor balık tedavilerine yoğun ilgi gösteriyor.

Doktorlar tarafından önerilen tuz odası ve doktor balık uygulaması yapan otelde kalan misafirler egzama, mantar, sedef ve cilt sorunları için doktor balıkları tercih ederken, solunum yolu sıkıntıları bulunan, nefes güçlüğü çekenler de tuz odasında şifa arıyor.

Tuz odasına giren misafirlerin solunum yolu hastalıklarından kurtulduklarını belirten Tuz odası görevlisi Kader Perçin, “Tuz odasına giren misafirlerimiz astım, bronşit, grip gibi nezle hastalıklarına çok faydalı olduğunu söylüyorlar. Uyku düzenine iyi geldiğini belirtiyorlar ve memnun kalıyorlar. Tuz odasına girenler vücudun tahriş olmaması için, ıslak girmemeli ve tuzu vücuduna sürmemelidir. Bu tuzun en önemli özelliği rafine edilmemiş işlenmemiş, taş ocağından çıktığı şekliyle gelen ve tamamen doğal hiçbir karışım olmayan tuz. Odanın işlemeleri ve ışıklandırmaları da tuzdan özel olarak yapıldı” dedi.

Kaplıcaya İstanbul'dan gelen Kıbrıs Gazisi Ramiz Adıyaman, tuz odasından çok fayda gördüğünü belirterek, “Uyurken nefes tıkanıklığı yaşıyordum. Buraya girmeye başladım. 5-10 dakika kalıyorum ve bana çok iyi geliyor” diye konuştu.

Sivasın Kangal ilçesinden getirilen doktor balıklara da misafirlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten doktor balık sorumlusu Hacer Sarıkaya, “Balıklarımız 26-28 derecede bir sıcaklıkta yaşayabiliyorlar. Cilt hastalıkları, deri hastalıkları, sedef, egzama gibi cilt hastalıklarına doktor balıkların tedavisi uygulanıyor. Balıklar ciltteki ölü derileri yiyerek tedavi uyguluyor. Cildi kanatmıyor. Tedavi sonrası misafirlerimize yarım saat veya bir saat suya girmemelerini duş almamasını tavsiye ediyoruz. Balıkların salyasının cilde işlemesi için bu önemli” diye konuştu.