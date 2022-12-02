İhlas Haber Ajansı

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Sandıklı'da üniversite öğrencilerine temel ilk yardım eğitimi

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından üniversite öğrencilerine uygulamalı temel ilk yardım eğitimi verildi.


Sandıklı ilçesinde 2 gün boyunca uygulamalı olarak devam eden eğitimin ilk gününde öğrencilere ilk yardım, acil tedavi, ilk yardımcı, ilk yardımın amaçları, ilk yardımda temel uygulamalar, kanamalar, ilk yardımcının müdahalesi, insan vücudunun yapısı, hayat kurtarma zinciri, olay yeri ile ilgili torik bilgiler verildi. Eğitimin ikinci gününde ise ilk yardım eğitimi, maketler üzerinde uygulamalı olarak gerçekleştirildi.


Program sertifika takdiminin ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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