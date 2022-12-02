Sandıklı'da üniversite öğrencilerine temel ilk yardım eğitimi

Sandıklı ilçesinde 2 gün boyunca uygulamalı olarak devam eden eğitimin ilk gününde öğrencilere ilk yardım, acil tedavi, ilk yardımcı, ilk yardımın amaçları, ilk yardımda temel uygulamalar, kanamalar, ilk yardımcının müdahalesi, insan vücudunun yapısı, hayat kurtarma zinciri, olay yeri ile ilgili torik bilgiler verildi. Eğitimin ikinci gününde ise ilk yardım eğitimi, maketler üzerinde uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Program sertifika takdiminin ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.