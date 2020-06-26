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Sandıklı'da uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda jandarma tarafından gözaltına alınan 37 kişiden 15’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda jandarma tarafından gözaltına alınan 37 kişiden 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Sandıklı merkez ve köylerinde daha önceden belirlenen 40 adrese jandarma tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde bulundurmak, satışını yapmak ve kullanmak suçuyla 37 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 20'si ifadelerinden sonra serbest bırakılırken 17 kişi savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinden sonra mahkemeye sevk edilen 17 şüpheliden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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