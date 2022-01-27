Sandıklı'da yaban hayatına destek ele alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü (DKMP) Afyonkarahisar Şube Müdürü Selçuk Öcal, Başkan Mustafa Çöl'ü makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette özellikle Türkiye'nin en önemli tabiat parklarından birisi olan Akdağ Tabiat Parka olmak üzere ilçede genel anlamda yaban hayatın korunması ve desteklenmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.