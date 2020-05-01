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Sandıklı'da yağan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde öğleden sonra başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde öğleden sonra başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi.


Kısa sürede etkisini artıran sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar kendilerine sığınacak yer aradı. Yaklaşık 1 saat yağan yağmur hayatı adeta felç etti. Yağışa trafikte yakalanan vatandaşlarda su birikintileri nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.


Yağışlı havaların bir hafta boyunca aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

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