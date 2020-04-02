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Sandıklı'da yaşlı vatandaşların her türlü ihtiyaçları gideriliyor

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 65 yaş üstü vatandaşların talepleri belediyeye gelen ihbarlar doğrultusunda alınarak ihtiyaçları gideriliyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 65 yaş üstü vatandaşların talepleri belediyeye gelen ihbarlar doğrultusunda alınarak ihtiyaçları gideriliyor.


Sandıklı ilçesinde hükümetin yayınladığı genelgeye istinaden 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı ile birlikte organize olan Sandıklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekipler, belediyeye gelen istekler doğrultusunda istekleri temin ederek kendilerine ulaştırıyor.


65 yaş üstü vatandaşlardan aldıkları adres bilgilerine istinaden evlerine uğrayan personeller kendilerinin ihtiyaç listelerini not ettikten sonra alışverişlerini yaparak tekrar evlerine gelip siparişlerini teslim ediyor.

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