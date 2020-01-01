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Sandıklı'da yılbaşı akşamı Nadide Sultan rüzgarı esti

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki Hüdai kaplıcalarında yılbaşı akşamı ünlü sanatçı Nadide Sultan konser verdi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Hüdai kaplıcalarında yılbaşı akşamı ünlü sanatçı Nadide Sultan konser verdi.


Termal bir otelde yılbaşı akşamı sahneye çıkan ünlü sanatçı, program öncesi gazetecilere verdiği röportajda, "Tüm dünyaya Allah kalbindeki güzel günleri versin, geçen seneden çok daha güzel bir yıl olsun, evlat isteyenlere evlat, sağlık isteyenlere sağlık, para isteyenlere para, harika bir ekonomi, harika bir Türkiye olsun. Bol bereketli bir yıl olsun birbirimizi çok sevelim'' dedi.


Yaklaşık 800 kişinin doldurduğu salonda Nadide Sultan iki saat sahnede kaldı. Sanatçı, konser sonrası sevenlerinin hatıra fotoğrafı çektirme isteğini geri çevirmedi.

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