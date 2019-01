Sandıklı'daki avcıların geleneksel Av Sezonu Sonu Yemeği

Avcılık ve Atıcılık Derneği kulübü binasında düzenlenen yemeğe Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sandıklı İlçe Müdürlüğü yetkilileri ve Avcılar Kulübü üyeleri katıldı. Sezon sonunun kazasız belasız tamamlandığı için yemek verdiklerini söyleyen Sandıklı Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Sezai Özkalkan, “Burada her yıl olduğu gibi avcıların birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu göstermek istiyoruz. Avcılarımız katliam değil bilinçli ve doğayı seven avcılardır. Her sene olduğu gibi geleneksel olarak sezon bittiği zaman yemek veriyoruz. Yemeğimize ilçe protokolünü davet ediyoruz. Av sezonumuz Milli Parklar Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleşiyor. Normalde Ekim ayında açılır ve Ocak ayı içerisinde av sezonu sona erer. Derneğimiz çatısı altında 500 üyemiz bulunmaktadır. Bunlardan 200 asil 300 tanesi de yedek üyeden oluşur. İkramlarımızda kuzu eti yanında av hayvanlarından avcılarımızın avladığı keklik, tavşan eti var” dedi.

“Amacımız sadece av vurmak değil, avı da korumak”

Kış aylarında yaban hayvanları için yemleme çalışmaları da yaptıklarını belirten Özkalkan, “Malum kış aylarındayız, arkadaşlarımız ile geçen kar yağışında yemleme çalışması yaptık ve Milli Parklar da bize destek oldu. Bizim amacımız sadece av vurmak değil, avı da korumak” dedi.