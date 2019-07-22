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Sandıklı'daki trafik sorunu çözüldü

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bulunan karayolları kantarının tartım istasyonundan kaçmak için Yunus Emre Mahallesi güzergahını kullanan kamyonların mahalleye girmesi önlendi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan karayolları kantarının tartım istasyonundan kaçmak için Yunus Emre Mahallesi güzergahını kullanan kamyonların mahalleye girmesi önlendi.


Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop , Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve Trafik Komisyonu üyeleri tarafından kısa bir süre önce yapılan “Şehir İçi Trafik Kuralları” kapsamında alınan kararlar uygulanmaya başlandı. Sandıklı ilçesindeki şehir içi trafiğin rahatlamasına yönelik alınan kararlar kapsamında, Yunus Emre Mahallesinde ağır vasıta araçlarının mahalleye rahatsızlık verdikleri için yol, trafik komisyonu kararı ile bariyerlerle kapatıldı. Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Başkan Mustafa Çöl; “İlçe Trafik ve Belediye Zabıta Müdürlüğünün ortaklaşa yaptığı çalışmada yol artık ağır vasıta araçlarına kapatılmış, Yunus Emre Mahallemizin yaşadığı rahatsızlığın önüne geçilmesi sağlanmıştır. Senelerdir mahallemizin yaşadığı sıkıntıyı kaldırmak içim komisyonumuz ile birlikte böyle bir karar aldık. Umarım vatandaşlarımız aldığımız bu karardan memnun olmuşlardır. İlçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.


Ağır vasıta araçların kamyon kantarına girmemek için kullandıkları Yunus Emre Mahallesinde bulunan yol, hem vatandaşlara rahatsızlık vermekte hem de yolun deforme olmasına sebep olarak yollarda bozulmalara sebep olmaktaydı.

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