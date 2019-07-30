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Sandıklı'daki yangında 5 hektar ormanlık alan kül oldu

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesi yakınlarında çıkan orman yangınında 5 hektar ormanlık alan kül oldu.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesi yakınlarında çıkan orman yangınında 5 hektar ormanlık alan kül oldu. Alevlere 2 helikopter ve çok sayıda itfaiye ekibi tarafından müdahale edildi.


Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesi Karadağ mevki Şerban korusunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler ve yükselen dumanların görülmesi üzerine çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine Orman Genel Müdürlüğüne ait 2 helikopter, Afyonkarahisar merkez, Sandıklı ilçesi ve Akharım beldesinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alınırken, 5 hektarlık alandaki meşe ağaçları yandı.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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