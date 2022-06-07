İhlas Haber Ajansı

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Sandıklılı 7'inci sınıf öğrencisi ilçenin gururu oldu

U15 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonu olan Afyonkarahisar Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulu 7’incisi sınıf öğrencisi Duygu Gedik okulunda arkadaşları tarafından çiçekle karşılandı.

U15 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonu olan Afyonkarahisar Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulu 7'incisi sınıf öğrencisi Duygu Gedik okulunda arkadaşları tarafından çiçekle karşılandı.


Duygu Gedik Konya'da düzenlenen müsabaka sonrası Türkiye birincisi olarak milli takıma seçilirken Sandıklı ilçesinde eğitim aldığı Cumhuriyet Ortaokuluna geldiğinde okul yönetimi ve öğrenci arkadaşları tarafından çiçeklerle karşılandı. Okul bahçesinde Gedik'in Türkiye Şampiyonluğu kutlanırken, Okul Müdürü Halil Erhan Kaplan tarafından Gedik'e çeyrek altın hediye edildi.

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