Sandıklılı öğrencilerin Avrupa Birliği projesi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Hisar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan proje kapsamında öğretmen ve öğrenciler Almanya'ya gitti.

'Avrupa´da Muhasebe Stajı' isimli projesi onaylandıktan sonra ilk etapta 9 öğrenci, gözetmen ve muhasebe öğretmeni Mürsel Bıyık eşliğinde Almanya'nın Mannheim kentine gitmeye hak kazandı. Proje; gelişmekte olan bilgi teknolojilerin ekonominin tüm şirketlere uyum sağlaması amacıyla kullanılan SAP FI sistem, uygulama ve veri işlemleri ile finansal muhasebe programının uygulama eğitimi üzerine tasarlandı. Öğrencilerin stajın yanı sıra eğitim de alacakları uygulamada Europass ve staj bitirme belgesi almaya hak kazanacak.