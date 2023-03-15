Sandıklılı öğrencilerin oryantiring başarısı

Afyonkarahisar'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından öğrenciler arasında düzenlenen Oryantiring müsabakasında Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri 6 altın, 8 bronz madalya ve 1 kupa kazandı.

Kız ve Erkek ayrı ayrı iki gurup halinde düzenlenen müsabakaya 82 sporcu katıldı. Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencilerinden Halil Altın A Kategorisi il birincisi, Harun Çelik B Kategorisi İl Birincisi, Mustafa Berk Altay A Kategorisi ve Alihan Özbağ B kategorisi il dördüncüsü oldu. Yine Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu takım olarak B kategorisi erkek il birinciliği, A kategorisi erkek il üçüncülüğü elde ederek, 10 sporcuyla katıldıkları müsabakadalar da 6 altın, 8 bronz madalya ve 1 kupa kazandı. Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunun başarı elden öğrencileri Afyonkarahisar'ı temsil etmek için Türkiye bölge finallerine katılacak.