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Sandıklıspor şampiyonluğa çok yakın

Afyonkarahisar U-17 ligi ekiplerinden Sandıklıspor, Afyon Demirspor’u 2-0 mağlup etti.

Afyonkarahisar U-17 ligi ekiplerinden Sandıklıspor, Afyon Demirspor'u 2-0 mağlup etti.


Sandıklıspor U-17 takımı şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Sandıklı Şehir Stadında oynanan mücadelede aynı puana sahip Sandıklıspor ile Afyon Demirspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kazanan Sandıklıspor puanını 21'e çıkarırken Afyon Demirspor ise 19 puanda kaldı.


Sandıklıspor U-17 takımı antrenörü İbrahim Çankaya, son hafta önemli bir mücadeleye imza atacaklarını belirtti. Çankaya, "Son hafta mücadelesinde önümüzdeki maçı Emirdağ'da oynayacağız. Şampiyonluk için bize 1 puan yetse de maçı kazanmak istiyoruz. İnşallah güzel bir sonuçla şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

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