Sandıklıspor'da gece idmanı sevinci

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün girişimleri ile ilçe stadyumunda yapılan ışıklandırma çalışması sonra Sandıklıspor gece antrenmanlara çıkmaya başladı.

Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Sandıklıspor'da gece idmanı mutluluğu yaşanıyor. Sandıklıspor kulüp yöneticileri Belediye Başkanı Mustafa Çöl'e teşekkür ederek kulübe verdiği destekten dolayı minnettar olduklarını ifade etti.

Öte yandan, yapılan ışıklandırma sonrası takım gece idmanlarına çıkmaya başlarken ayrıca kulüp yönetiminin gece maçlarının da oynanması konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunacakları belirtildi.