Sandıklıspor'dan rakibine bir deste gol

Afyonkarahisar'da bir amatör ligde oynanan mücadelede Sandıklıspor U-17 takımı, rakibi Dinarspor'u 10-0 mağlup etti.

Sandıklı ilçesinde oynan mücadelede Sandıklıspor'un alt yapısı olan U-17 futbol takımı, Dinarspor'u farklı yendi. Rakip filelere tam 10 gol bırakan ekip, liderliğini de sürdürdü. Sandıklıspor Antrenörü İbrahim Çankaya açıklamasında, "Takım olarak bu gün komşu ilçemiz Dinarspor'u farklı yenerek grubumuzda liderliğimizi sürdürdük. Sandıklıspor olarak alt yapıya önem veriyoruz. Takımımızda yetenekli genç futbolcu kardeşlerimiz var. Bütün gayretimiz, umudumuz Türk futboluna yıldız futbolcular kazandırmak" dedi