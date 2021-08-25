Şanlı zaferin coşkusu gökyüzünde yaşanmaya başladı

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında 3 bin yıllık geçmişe sahip Frig Vadisi'ndeki Emre Gölü'nde balon uçuşu gerçekleştirildi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar şanlı zaferin 99. yıldönümünün coşkusunu sıcak hava balonları ile gökyüzünde yaşadı.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında tarihi Frig Vadisi'nde balon festivali gerçekleştirildi. Etkinliğe protokol üyeleri ile birlikte vatandaşlar da katıldı. Sabah erken saatlerde, gün doğumu ile başlayan etkinlikte 5'i gösteri balonu olmak üzere 20 sıcak hava balonu havalandı. Rengarenk balonlar Emre Gölü üstünde seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

Afyonkarahisar balon uçuşları ile de tanınacak

Etkinlikte konuşan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, tarihle ve termal ile anılan Afyonkarahisar'ın balon uçuşları ile de tanınmasını istediklerini, festivalin de bu yönde atılmış bir adım olduğunu kaydederek, uçuşların 20 balon ile yapıldığını belirtti.

Etkinliğe katılan bazı vatandaşlar ise balon uçuşlarını ilk defa gördüklerini ifade ederek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.