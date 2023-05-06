Şarampolden aşağı uçup dereye düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metrelik şarampolden aşağı uçan ve ardından dereye düşen otomobilin sürücüsü genç kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Emirdağ-Bolvadin karayolu Kutlu Köyü kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elfida Yılmaz idaresindeki 26 AAN 715 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç karşı şeride geçip, ardından yaklaşık 10 metrelik şarampolden uçup ardından dereye düştü. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi il bölgeye jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri çevredekilerinde yardımıyla sürücü Yılmaz'ı hurdaya dönen araç içerisinde çıkarıp ardından ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak Yılmaz yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatılırken, dereye düşen otomobil ise vinç yardımıyla yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası kaldırıldı.