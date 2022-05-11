İhlas Haber Ajansı

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Şarjlı matkabın bataryasının içerisinden uyuşturucu çıktı

Afyonkarahisar’da şarjlı matkabın bataryasının içerisine saklanan metamfetamin isimli uyuşturucuyu Coo isimli narkotik köpeği buldu.

Afyonkarahisar'da şarjlı matkabın bataryasının içerisine saklanan metamfetamin isimli uyuşturucuyu Coo isimli narkotik köpeği buldu.


Olay, merkez bağlı Erkmen beldesi Cumhuriyet mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede İ.K ve C.P., isimli şahısların uyuşturucu sattığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şahısların ev adreslerine baskın düzenleyen ekipler Coo isimli narkotik köpeği ile arama yaptı. Aramada zehir tacirlerinin motosikletin koltuğunun altındaki şarjlı matkabın bataryasının içerisine zulalanmış metamfetamini Coo buldu. Ele geçirilen uyuşturucunun 78,04 gram olduğu belirlendi. Olayın ardından İ.K ve C.P., isimli şahıslar gözaltına alındı.

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