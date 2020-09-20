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Satranççılar maskesini takıp, mesafesini koruyarak açık havada turnuva yaptı

Afyonkarahisar’da pandemi döneminde satrançseverlerin müsabakalardan uzak kalmamaları adına açık havada ’Sokakta Satranç Var’ etkinliği düzenlendi.

Afyonkarahisar'da pandemi döneminde satrançseverlerin müsabakalardan uzak kalmamaları adına açık havada 'Sokakta Satranç Var' etkinliği düzenlendi.


Türkiye Satranç Federasyonu ve Afyonkarahisar Başarı Gençlik Spor Kulübü tarafından kentin önemli açık alanlarında satrançseverler maske ve mesafeye dikkat ederek bir araya geldi. 3 yaşından 80 yaşına kadar tüm satrançseverlerin katılabildiği etkinlik Veysel Eroğlu Parkı'nda gerçekleştirildi. Birbirinden yetenekleri satranççılar hamlelerini yarıştırdı.


Başarı Gençlik Spor Kulübü Antrenörü Ahmet Öztürk etkinlik hakkında bilgi vererek, "Şehrin önemli yerlerinde, parklarında, bahçelerinde, kırda satrancın önemini hatırlatmak amacıyla düzenlenen bir etkinlik. Bu etkinlikte pandemiye rağmen biz satrancı oynamaya devam ettiğimizi göstermek istiyoruz. Maskemizi taktık, mesafemizi koruduk ve hamlemizi yaptık. Başarı Gençlik Spor Kulübü olarak biz de bu etkinliğin içerisinde olduk. Afyon'da etkinliğe devam ettiğimizi göstermek için bu faaliyeti gerçekleştirdik” diye konuştu.

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