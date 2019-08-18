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Sayısal Loto Afyonkarahisar'a çıktı

Sayısal Loto’nun bu haftaki çekilişinde büyük ikramiyenin sahibi Afyonkarahisar’dan çıktı.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde büyük ikramiyenin sahibi Afyonkarahisar'dan çıktı.


Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto'nun 1245. çekilişi yapıldı. Çekilişte 6 bilen 1 kişi çıktı. Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine çıkan Sayısal Loto ikramiyesinin talihlisi 12 milyon 815 bin 149 Türk Lirası'nın sahibi oldu. Dazkırı ilçesinde Mehmet Şentürk'e ait olan Sayısal Loto bayisinden 04-06-17-39-41-42 sayılarını oynayarak ikramiyeyi kazanan talihli ilçede büyük merak uyandırdı.

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