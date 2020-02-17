İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sazak Mahallesi sakinleri Başkan Mustafa Çöl'ü ziyaret etti

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Sazak Mahallesi Muhtarı Himmet Keskin ve mahalle sakinleri, Sandıklı Belediye Başkan Mustafa Çöl’ü makamında ziyaret etti.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Sazak Mahallesi Muhtarı Himmet Keskin ve mahalle sakinleri, Sandıklı Belediye Başkan Mustafa Çöl'ü makamında ziyaret etti.


Sazak Mahallesinde yapılan hizmetler ve ilerleyen zamanlarda yapılmasını istedikleri konuları Başkan Mustafa Çöl ile istişare eden mahalle sakinleri, kendilerine şimdiye kadar yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ederek Başkan Mustafa Çöl'e işlerinde kolaylıklar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.