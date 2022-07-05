İhlas Haber Ajansı

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Sazan balık türünün kontrolü için avlanmaya çıktılar

Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Gebeceler Beldesi Seyitler Barajı Sulak Alanında, Gümüşi Sazan balık türünün kontrolü için 6 lokasyonda avcılık faaliyeti gerçekleştirdi.


Balık Türünün Kontrolü Faaliyetlerinin Uygulanması ve TERİAS Projesi çerçevesinde Acil Eylem Planı Kontrol Yönteminin başarı hedeflerine yönelik veri temini hizmet alımı işi ile çalışma başlatıldı. Çalışma ile, Türkiye'deki karasal ortamlarda ve iç sularda istilacı yabancı türlerin oluşturduğu tehditlerin değerlendirilmesine yönelik 6 lokasyonda avcılık faaliyeti gerçekleştirildi.

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