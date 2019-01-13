Sebze ve meyve fiyatlarına 'kış' tarifesi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kurulan pazarda kış aylarının çetin geçmesi nedeniyle sebze ve meyve fiyatlarında artış olduğu görüldü.

Şuhut ilçe pazarında alışveriş yapan vatandaşlar kış aylarında sebze fiyatlarının çok pahalı olduğunu belirtirken, pazar esnafı ise alışverişlerin azaldığını ve müşterilerin alışveriş güçlerinin zorlaştığını ifade etti. Kurulan pazarda fiyatlarda lider 10 lira ile sivri biber olurken, pazarcılar soğuk havada tezgahları başında ateş ve soba yakarak ısınmaya çalıştı.

Müşteri ve sera üreticisi İsmail Sütçü, "Üretici olarak bence şu anda yolların karlı ve buzlu olduğundan dolayı olabilir. Antalya'da büyüdüğüm için oraları biliyorum. Şu anda soğuk olduğundan da yüksek olduğunu söyleyebilirim. Ama kış ayları, eksi 29 görmüş bir memleketimiz, olacak o kadar" dedi.

Pazar esnaflarından Faruk Kurt ise, "Kış ayları nedeniyle fazla üretim olmadığından dolayı bu pazarlara da yansıyor. Yine de memleketimizde bol yetişiyor. Fiyatlarımız pahalı ama herkes alıyor. Biber ve patlıcan misal bugün bitti. 10 liradan, gelen giden patlıcan, biber soruyor. Vatandaşın cebi iyi. Kestanemiz bugün bitti, demek ki kriz yok vatandaşta. Devletimizden Allah razı olsun" diye konuştu.