İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sebze ve meyveciler, fahiş fiyat artışlarından marketleri sorumlu tuttu

Afyonkarahisar Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Veysel Gök, son zamanlarda sıkça güdeme gelen gıda fiyatlarında yaşanan fahiş fiyat artışlarından marketleri sorumlu tutarak, “Üretim yerlerinde bile emektar çiftçini gözüne baka baka 4 katına satıyorsunuz” dedi.


Fahiş fiyatları zincir marketlerin uyguladığını savunan Afyonkarahisar Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Veysel Gök, hafta sonu yasaklarına marketlerinde uyması gerektiğini vurguladı. Gök, fahiş fiyat artışları konusuna da değinerek şunları söyledi:


“Üretim yerlerinde bile emektar çiftçini gözüne baka baka 4 katına satıyorsunuz. İğneden ipliğe her şeyi satıp kartelleşip ne esnaf koydunuz ne çiftçi Çalıştırdığınız personelin maaşından sigortasından tutun, türlü türlü teşvikler veren devletimize bu yapılır mı? Sizler kartelseniz, bende devletimle kartelim. Sizi durdurana kadar durmayacağım. Sayın devletim hafta sonu yasaklarına marketlerde uysun. Zorumuza gidiyor gördüklerimiz ve bildiklerimiz. Milletimiz kaliteli ve ucuz yesin diye biz esnafla çarpıştırılan bu marketlerle şartlar eşit olsun. Haftada bir gün kapatılsınlar, aylık kazançları olan 500 milyon ve katları cezalar yesinler, hata yaptıkça ceza yemeğe de devam etsinler. Teşviklerde mazlumlara gitsin.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.