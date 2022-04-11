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Sebze yüklü tır devrildi, sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen sebze yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen sebze yüklü tırın sürücüsü yaralandı.


Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu Başağaç rampasında sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 16 AEA 464 plakalı sebze yüklü tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırdı.


Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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