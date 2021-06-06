Seçim yapılan beldede jandarma robocop ile güvenlik önlemi aldı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde gerçekleştirilen seçimlerde yaşanan kavga sonrası robocop donanım jandarma ekipleri ile güvenlik önlemi alındı. Sinanpaşa İlçe Seçim Kurulu yetkilileri de seçim yapılan okula gelerek denetim yaptı.

7 yıl aradan sonra Danıştay kararı ile köy statüsünden belde statüsüne kavuşan Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde bin 800 seçmen sandık başına gitti. Seçim kararı sonrası belde sakinleri Güney İlkokulu'nda 8 sandıkta oy kullanmaya başladı. Sakin başlayan seçimler öğlen saatlerinde yerini gerginliğe bıraktı. Oy kullanılan sınıflardaki sandık müşahitleri arasında başlayan tartışma bir süre sonra alevlendi. Okul bahçesine taşan kavgada iki partinin tarafları birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Jandarma ekipleri tarafları ayırmak için biber gazı kullandı. Yaklaşık 5 dakika süren kavga jandarma ekipleri ve belde sakinlerinin araya girmesi ile sona erdi.

Jandarma Gelecek Partisi grubuna güvenlik önlemi aldı

Olayın ardından bölgeye jandarma robocop sevk edildi. Okul bahçesinde konuşlanan robocoplar eşliğinde jandarma ekipleri her partiden 5 görevli okulda kalacak, diğerleri ise okul bahçesi dışında olmaları şeklinde herkesi dışarı çıkardı.

Yaşanan kavga sonrası okulda sakinlik hakim olurken, oy verme işlemi beldede devam ediyor.

Öte yandan, kavganın taraflarından olduğu öne sürülen Gelecek Partisi'ne bağlı bir gruba jandarma ekipleri güvenlik sağlayarak parti bürosuna kadar kendilerine eşlik ettiler.