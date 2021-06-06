Seçim yapılan Güney beldesinde oy sayma işlemi başladı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde 7 yıl aradan sonra yapılan belediye başkanlığı ve muhtarlık seçimleri oy kullanımı saat 17.00 itibari ile sona erdi. Seçim için kurulan 8 sandıkta oy sayma işlemi başladı.

1830 seçmenin olduğu Güney beldesinde oy kullanma işlemi sona erdi. 7 yıl aradan sonra Danıştay kararı ile köy statüsünden tekrar belde statüsüne getirilen Güney beldesinde ilk seçim yapıldı. Seçmenler kendileri için kurulan 8 sandıkta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçti. Seçimde 8 partinin adayı yarışırken, 4 mahalle için de muhtar adayları yarıştı. Beldede saatlerin 17.00'ı göstermesi ile çok sayıda sandık görevlisi ile parti gözlemcisi eşliğinde açılan sandıklarda oylar sayılmaya başlandı. Oy sayımının akşamın ilerleyen saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.