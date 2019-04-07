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Seçimi ikinci kez kazanınca mevlit okuttu

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Akharım beldesinde ikinci kez belediye başkanı seçilen Eşref Ünsal, mevlit okuttu.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Akharım beldesinde ikinci kez belediye başkanı seçilen Eşref Ünsal, mevlit okuttu.


Akharım beldesinde ikinci kez aday olduğu seçimleri kazanarak AK Parti'den belediye başkanı seçilen Eşref Ünsal mevlit okuttu. Ünsal, ''Seçimler kazasız belasız bitti, biz de mevlidimizi okutalım sonra göreve başlayalım dedik. Mazbatayı Cuma günü aldık. Rabbime şükrediyorum. İkinci defa bize nasip oldu bu kasabada seçilmek. 1972'den bu güne iki defa üst üste seçilen başkan benim. Buraya gelen eş, dost, arkadaş hepsine teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin diyorum'' dedi.

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