İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıldı

Afrin’de haince yapılan pusuda şehit olan Afyonkarahisarlı Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış, şehadetinin yıl dönümünde okunan Mevlid-i Şerif ve düzenlenen programla rahmetle anıldı.

Afrin'de haince yapılan pusuda şehit olan Afyonkarahisarlı Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış, şehadetinin yıl dönümünde okunan Mevlid-i Şerif ve düzenlenen programla rahmetle anıldı.


Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Merkez Büyük Cami'de Afrin şehidi Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış için Mevlidi Şerif okutuldu. Afrin'de haince yapılan pusuda şehit olan Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış için düzenlenen programa, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı İnşaat Mühendisi Ali Diren ve İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan Mevlid-i Şerif programında dualar edilerek şehitlerimize rahmet dilendi. Ayrıca Şehit İbrahim Imış'ın ailesi tarafından Mevlidi Şerif öncesi programa katılan vatandaşlara şeker ikramında bulunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.