Şehidin arkadaşlarından vefa örneği

15 Temmuz 1993 yıllında Kocaeli'de görev sırasında şehit olan Pilot Yüzbaşı Erdinç Şatırer adına 4000'ler Sınıfı Tertip Komitesi tarafından hazırlanan Anıt'ın açılışı törenle yapıldı.

Daha önce Afyonkarahisar Belediyesi tarafından şehidin adı verilen parka sınıf arkadaşları ve yerel yönetimlerin desteğiyle Şehit Pilot Yüzbaşı Erdinç Şatırer adına Anıt yapıldı. Anıt'ın açılış törenine, Vali Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, şehidin ailesi ve okul arkadaşları katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, şehitliğin önemine değinerek şöyle konuştu:

“Beni etkileyen en önemli olay. Şehitler ölmez diyoruz. Şehitler toprakları vatana dönüştüren insanlardır. Şehitler ölmez sözünün en güzel göstergesini en güzel örneğini burada sizler gösteriyorsunuz. Bu büyük bir vefa örneğidir. Türkiye'nin farklı illerinden gelerek bu çabayı göstererek burada şehidimizi anlatan bir anıt yaptırmanız gerçekten bizler için gurur verici bir olay. Benim için törenin en güzel anlamı milletinin şehidine sahip çıkmasıdır. Bizim ülkemizi zaten diğer ülkelerden ayıran en önemli özellikte budur. Şehitlerimize böyle sahip çıktıkça böyle güzel örnekleri yaşadıkça gerçekten şehitlerimiz ölmez, ölmeyecek”.

Konuşmaların ardından Anıt'ın kurdelesi protokol üyeleriyle birlikte kesildi.