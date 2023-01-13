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Şehidin genç yaşta vefat eden oğlu toprağa verildi

1990 yılında şehit düşen polis memuru Mehmet Ali Koç’un Afyonkarahisar Valiliği’nde çalışan ve 33 yaşında vefat eden oğlu Burak Koç, protokol üyelerinin katıldığı törenle toprağa verildi.

1990 yılında şehit düşen polis memuru Mehmet Ali Koç'un Afyonkarahisar Valiliği'nde çalışan ve 33 yaşında vefat eden oğlu Burak Koç, protokol üyelerinin katıldığı törenle toprağa verildi.


Afyonkarahisar Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görev yapan şehit Koç'un oğlu Burak Koç'un geçtiğimiz günlerde grip olduktan sonra özel bir hastaneye başvurduğu ve yapılan tetkikler sonrası yoğun bakıma alındığı belirtildi. Akciğer tedavisi görmeye başlayan Koç kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Genç yaşta hayatını kaybeden Koç, Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han ve protokol üyelerinin de katıldığı törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

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