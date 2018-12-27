Şehidin ismi kütüphanede yaşayacak

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2016 yılında düzenlenen operasyon esnasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Doğukan Tazegül adına Afyonkarahisar'da kütüphane açıldı.

Şehitlerin ismini yaşatmak ve vatanını seven gençlerin yetişmesini sağlamak amacıyla bir araya gelen gönüllülerin oluşturduğu ‘Şehit Kütüphaneleri' ve ‘İyilik Afyon'da' topluluklarının katkılarıyla hazırlanan Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Doğukan Tazegül Kütüphanesi açılış törenine Vali Mustafa Tutulmaz'ın yanı sıra İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, İl Jandarma Komutanı J.Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Doğukan Tazegül'ün ailesi, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Ertuğrulgazi İlkokulu ve Ortaokulunda oluşturulan kütüphanenin açılışında Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Doğukan Tazegül'ün öz geçmişi okunurken Tazegül adına hazırlanan kısa video da gösterildi. Törenin devamında Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Doğukan Tazegül'ün vasiyeti okundu.

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Doğukan Tazegül Kütüphanesi'nin açılış töreninde konuşan Vali Mustafa Tutulmaz; “Duyguların yoğun olduğu bir ortamdayız. Böyle bir ortamda gerçekten konuşmaktan daha öte duygular neyi ifade etmek istediğimizi daha iyi açıklıyor. Kardeşimiz vatan sevgisini, vatanı ne şekilde sevdiğini canını vererek gösterdi. Bizlerde gençlerimizde bu vatan sevgisini terimizle göstermemiz lazım. Öğrencilerimiz işte bu kardeşimizin adına açılan kütüphaneyi daha çok meşgul ederek, orada daha fazla kalarak, oradan daha fazla kitap alıp okuyarak daha sonraki çalışma hayatında bu ülkeye daha iyi hizmet etmenin yolunu seçmeliler. Yine diğer görevlerde bulunan kardeşlerimizle hepsi yine bu vatan için daha çok çalışmalı ki toprağa düşen kardeşimizin ruhu hepimizde daha yakın olarak canlansın” dedi.

Ertuğrulgazi İlkokulu ve Ertuğrulgazi Ortaokulunun birlikte faydalanabileceği bir şekilde hazırlanan ‘Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Doğukan Tazegül Kütüphanesi' kurdele kesimiyle hizmete açıldı. Vali Mustafa Tutulmaz ve beraberindekilerin ‘Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Doğukan Tazegül Kütüphanesi'ni gezmesi ile açılış töreni sona erdi.