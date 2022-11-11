İhlas Haber Ajansı

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Şehidin vefat eden annesini kahraman oğlunun silah arkadaşları uğurladı

Afyonkarahisar’da şehit olan polis memurunun vefat eden annesi emniyet personellerinin katıldığı cenaze töreninin ardından sonsuzluğa uğurlandı.

Afyonkarahisar'da şehit olan polis memurunun vefat eden annesi emniyet personellerinin katıldığı cenaze töreninin ardından sonsuzluğa uğurlandı.


1999 yılında Van'da düzenlenen silahlı saldırıda şehit düşen polis memuru Ayhan Sarıçiçek'in annesi Laike Sarıçiçek, yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı 74 yaşında hayatını kaybeden. Şehit annesi için Paşa Caminde Cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene İl Emniyet Müdürü ali Temiz başta olmak üzere emniyet personelleri yoğun katılım gösterdi. İş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı tören sonrası toprağa verildi.

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