Şehit aileleri ve gazilerden Başkan Çoban'a büyük vefa

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi, görev süresi boyunca şehit aileleri ve gazilere verdiği desteklerden dolayı dernek binasının bir köşesine fotoğrafını astıkları Afyonkarahisar Belediye Başkanı Çoban'a karşı büyük bir vefa örneği gösterdi.

Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, görev yaptığı iki dönemde her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olan Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ı unutmadı. Şube Başkanı Kumartaşlı ve dernek üyeleri, 31 Mart'ta görev süresi dolacak olan Başkan Çoban'ın derneği ziyareti sırasında dernek binasının bir köşesine Başkan Çoban'ın fotoğrafı astı. Başkan Çoban, fotoğrafını gördüğünde çok duygulandığını belirterek Kumartaşlı ve dernek üyelerine teşekkür etti.

10 yıllık belediye başkanlığı görevi boyunca İsmail Kumartaşlı ile birlikte 9 yıldır görev yaptığını anlatan Başkan Çoban ise “Bizim de 10 yıllık görev süremizin 9 yılı İsmail kardeşimiz ve ekibi ile birlikte geçti. Bu süre zarfında müthiş olağanüstü bir gayret gördük. Yaptıkları işe özen gösterdiklerini gördük. Mevzuatın takibi, kurumlar arası diyalog hem gazilerimizin hem şehit ailelerimizin hem de onların yakınlarının meselelerinin takibi dernek tarafından profesyonelce yerine getirildi. Ben herkese teşekkür ediyorum. İçerisinde bulunduğumuz mekan, Allah razı olsun dönemin Valisi İrfan Balkanlıoğlu zamanında birlikte çalışarak derneğimize kazandırdığımız bir alandır. Bu alanda 3 yıldır da belediyemize geçmiş durumda. İş merkezi girişinde bir yer olmasından dolayı gelen geçen tüm vatandaşımızın rahatlıkla gördüğü ve görüp de şehitlerimizi ve gazilerimizi hatırladığı bir alan. Ben konuşmamı İsmail kardeşimin bir sözü ile sonlandırmak istiyorum; ‘Bizim derneğimizin üyesi çok ama biz hiçbir zaman yeni üye kaydetmeyi düşünmüyoruz. Allah bu derneğe yeni gazi ve şehit üye kaydetmeyi durdursun inşallah” dedi.