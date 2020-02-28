Şehit ailelerinden çağrı: “Hiçbir şekilde infiale kapılmayalım”

Afyonkarahisar'da bir araya gelen şehit aileleri ve gaziler, İdlib'de rejim unsurları tarafından Mehmetçiğe yapılan saldırı sonrası sağduyu çağrısında bulundu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, rejim unsurları tarafından düzenlenen saldırı sonrası şehit aileleri ile birlikte bir açıklama yaptı. Devletin bin yıllık tarihe sahip güçlü bir devlet olduğunu belirten Kumartaşlı, “İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucunda kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu askerlerimizin şehit ve gazi olduklarını üzülerek takip ettik. Afyon şehit aileleri ve gazileri olarak toplumumuzdan bir istirhamımız var. Devletimiz binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan bir devlet. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan köklü bir kuruluş. Bu saldırılar hiçbir şekilde canımızı sıkmaması lazım. Bu saldırı ancak bizim sakalımızı kesmiştir. Daha arkada nice kahraman silah arkadaşlarımız ve askerlerimiz bulunmaktadır” dedi.

“Hiçbir şekilde infiale kapılmayalım”

Birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğine vurgu yapan Kumartaşlı, “Devletimiz büyük devlet. Halkımızdan istirhamımız şudur ki içimiz yanıyor ama içten ve dıştan bizleri yıpratmaya çalışan kötü niyetli kişilere karşı bir olalım, tek olalım ve özellikle sosyal medyada dolaşan kirli bilgilere itibar etmeyelim. Bizim şu anda yapacağımız, aziz şehitlerimize dua, yine gazilerimizi de şifa dilememiz lazım. Yine bu insanların (şehit aileleri) canının yandığı kadar hiç kimsenin canı yanmaz ama yine bugün şehit babalarımızla beraber çıktık ve halkımızdan istirham ediyoruz, hiçbir şekilde infiale kapılmayalım, hiçbir şekilde sıra dışı olaya karışmayalım. Birlik ve beraberliğimize devam edelim ve zaten ülkemizi sınır dışında askerimiz düşmanla mücadele ediyor, sınırlarımızın içerisindeki teröristle mücadele ediyor onlara moral verelim” diye konuştu.

Afyonkarahisarlı 1 şehit, 2 yaralı var

Saldırıda Afyonkarahisarlı 1 şehit ve 2 yaralı askerin bulunduğunu hatırlatan Kumartaşlı, “Saldırıda Dinar nüfusuna kayıtlı Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin komutanımızın şehit olduğu haberini aldık. Yine aynı saldırıda yine Dinar ilçemiz nüfusuna kayıtlı 2 uzman çavuşumuzun yaralı olduğu bilgisini aldık. Yaralı olan uzman çavuşlarımızın sağlık durumları iyi, tedavileri yapıldı. Aziz şehidimiz Süleyman Şahin'in cenazesinin yarın Dinar ilçe merkezinde defnedileceği bilgisi var” dedi.